Маск заявил, что «забывает» о продолжении президентства Байдена

В июле Маск публично поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа в президентской гонке, а затем взял у него трехчасовое интервью. В ходе беседы Трамп назвал темпы роста инфляции в стране худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией. Трамп отметил, что был бы рад этому.