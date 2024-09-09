Маск заявил, что «забывает» о продолжении президентства Байдена
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что часто забывает о том, что действующий президент США Джо Байден все еще формально продолжает возглавлять страну. Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х.
«Я постоянно забываю, что формально Байден все еще управляет страной», – отметил Маск.
В июле Маск публично поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа в президентской гонке, а затем взял у него трехчасовое интервью. В ходе беседы Трамп назвал темпы роста инфляции в стране худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией. Трамп отметил, что был бы рад этому.
3 сентября Маск заявил, что с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа. 20 августа бизнесмен согласился работать в кабинете кандидата в президенты США. Маск опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск).
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах стал Трамп.