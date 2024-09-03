Маск с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск не может дождаться своего назначения в администрацию кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом предприниматель заявил в соцсети X.
«Я не могу дождаться. В правительстве есть много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», – отметил Маск.
20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа. Бизнесмен опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск).
В тот же день Трамп сообщил, что в случае победы на выборах предложит Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Он назвал предпринимателя «очень умным и блестящим парнем».
В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. В ходе беседы кандидат в президенты назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией. Трамп сказал, что был бы рад этому.
29 мая The Wall Street Journal утверждала, что Трамп в случае победы может назначить Маска своим консультантом. Предполагалось, что его роль будет связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах стал Трамп.