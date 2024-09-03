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Маск с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск не может дождаться своего назначения в администрацию кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом предприниматель заявил в соцсети X.

«Я не могу дождаться. В правительстве есть много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», – отметил Маск.

20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа. Бизнесмен опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск).

В тот же день Трамп сообщил, что в случае победы на выборах предложит Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Он назвал предпринимателя «очень умным и блестящим парнем».

В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. В ходе беседы кандидат в президенты назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией. Трамп сказал, что был бы рад этому.

29 мая The Wall Street Journal утверждала, что Трамп в случае победы может назначить Маска своим консультантом. Предполагалось, что его роль будет связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.

Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах стал Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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