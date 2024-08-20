Маск согласился работать в кабинете Трампа в случае его победы на выборах
Бизнесмен Илон Маск согласился работать в кабинете Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом американский предприниматель сообщил в X.
«Готов служить», – написал Маск.
Он также опубликовал изображение, на котором при помощи фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск).
20 августа в интервью Reuters Трамп заявил, что в случае победы на выборах предложит Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Он назвал бизнесмена «очень умным и блестящим парнем».
В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. В ходе беседы Трамп назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией. Экс-президент США отметил, что был бы рад этому.
Еще в мае The Wall Street Journal утверждала, что Трамп в случае победы может назначить Маска своим консультантом. Предполагалось, что его роль будет связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.