Маск согласился работать в кабинете Трампа в случае его победы на выборах

В июле Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, а затем взял у него трехчасовое интервью. В ходе беседы Трамп назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией. Экс-президент США отметил, что был бы рад этому.