В Венесуэле выдан ордер на арест президента Аргентины

Сааб заявил, что угон самолета Emtrasur является «преступлением на борту должным образом зарегистрированного воздушного судна и против венесуэльских соотечественников». Он также перечислил вменяемые им обвинения, а именно: кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконное лишение свободы и др. МИД Аргентины не признал ордер на арест Милея.