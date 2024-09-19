В Венесуэле выдан ордер на арест президента Аргентины
Суд первой инстанции Каракаса одобрил запрос генпрокуратуры о выдаче ордера на арест главы Аргентины Хавьера Милея, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Верховного суда Венесуэлы.
За день до этого генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил о назначении двух прокуроров для оформления ордера на арест Милея, генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.
Причиной выдачи ордера на арест главы Аргентины стала конфискация самолета авиакомпании Emtrasur. Речь идет о грузовом Boeing 747 Dreamliner. Самолет арестовали в 2022 г. по запросу США, после чего передали американским властям.
Сааб заявил, что угон самолета Emtrasur является «преступлением на борту должным образом зарегистрированного воздушного судна и против венесуэльских соотечественников». Он также перечислил вменяемые им обвинения, а именно: кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконное лишение свободы и др. МИД Аргентины не признал ордер на арест Милея.