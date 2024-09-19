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В Венесуэле выдан ордер на арест президента Аргентины

Ведомости

Суд первой инстанции Каракаса одобрил запрос генпрокуратуры о выдаче ордера на арест главы Аргентины Хавьера Милея, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Верховного суда Венесуэлы.

За день до этого генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил о назначении двух прокуроров для оформления ордера на арест Милея, генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.

Причиной выдачи ордера на арест главы Аргентины стала конфискация самолета авиакомпании Emtrasur. Речь идет о грузовом Boeing 747 Dreamliner. Самолет арестовали в 2022 г. по запросу США, после чего передали американским властям.

Сааб заявил, что угон самолета Emtrasur является «преступлением на борту должным образом зарегистрированного воздушного судна и против венесуэльских соотечественников». Он также перечислил вменяемые им обвинения, а именно: кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконное лишение свободы и др. МИД Аргентины не признал ордер на арест Милея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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