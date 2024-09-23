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Путин и Ковальчук обсудили приоритеты работы Курчатовского института

Ведомости

Президент России Владимир Путин и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук обсудили приоритетные направления работы научного центра, сообщили в Кремле.

«Сегодня Курчатовский институт – это шесть указов президента, по которым мы работаем», – сообщил Ковальчук. Среди них – развитие природоподобных технологий, программа по созданию уникальных мегаустановок по всей стране и генетическая программа, а также программа по сельскому хозяйству, микроэлектронике и развитию ядерного комплекса.

По словам Ковальчука, в Курчатовском институте сосредоточено практически 100% сетевой инфраструктуры для науки, включая суперкомпьютерную сеть. Все сети составляют в общей сложности 20 000 км. Под крышей центра сегодня собрано около 30 институтов, отметил Ковальчук.

Руководитель Курчатовского института отдельно выделил другие три приоритета в работе центра: энергетика, материаловедение и интеллект. Среди достижений исследовательского центра Ковальчук назвал разработку подводного обитаемого аппарата на двух человек по заказу «Газпрома», новые атомные станции в Арктике и освоение Якутии.

О встрече Путина и Ковальчука стало известно 23 сентября во время брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был основан в 1943 г. В 1991 г. его преобразовали в научный центр. Основными направлениями деятельности института является ядерная энергетика, физика, промышленная безопасность и др. В 2023 г. институт перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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