Путин и Ковальчук обсудили приоритеты работы Курчатовского института
Президент России Владимир Путин и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук обсудили приоритетные направления работы научного центра, сообщили в Кремле.
«Сегодня Курчатовский институт – это шесть указов президента, по которым мы работаем», – сообщил Ковальчук. Среди них – развитие природоподобных технологий, программа по созданию уникальных мегаустановок по всей стране и генетическая программа, а также программа по сельскому хозяйству, микроэлектронике и развитию ядерного комплекса.
По словам Ковальчука, в Курчатовском институте сосредоточено практически 100% сетевой инфраструктуры для науки, включая суперкомпьютерную сеть. Все сети составляют в общей сложности 20 000 км. Под крышей центра сегодня собрано около 30 институтов, отметил Ковальчук.
Руководитель Курчатовского института отдельно выделил другие три приоритета в работе центра: энергетика, материаловедение и интеллект. Среди достижений исследовательского центра Ковальчук назвал разработку подводного обитаемого аппарата на двух человек по заказу «Газпрома», новые атомные станции в Арктике и освоение Якутии.
О встрече Путина и Ковальчука стало известно 23 сентября во время брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был основан в 1943 г. В 1991 г. его преобразовали в научный центр. Основными направлениями деятельности института является ядерная энергетика, физика, промышленная безопасность и др. В 2023 г. институт перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН).