Путин и Ковальчук обсудили приоритеты работы Курчатовского института

О встрече Путина и Ковальчука стало известно 23 сентября во время брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был основан в 1943 г. В 1991 г. его преобразовали в научный центр. Основными направлениями деятельности института является ядерная энергетика, физика, промышленная безопасность и др. В 2023 г. институт перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН).