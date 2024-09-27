Пентагон назвал подготовку украинских летчиков для F-16 приоритетом для США

29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, переданный Киеву западными странами. The Wall Street Journal писала со ссылкой на источник, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным издания, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г. Источник WSJ отмечал, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов летать самостоятельно. Летчикам было трудно освоить F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке.