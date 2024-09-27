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Пентагон назвал подготовку украинских летчиков для F-16 приоритетом для США

Ведомости

Подготовка летчиков из Украины к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16 является одним из приоритетов для администрации США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

«Это приоритет для нас, и мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку, чтобы, вернувшись на Украину, они могли быть настолько эффективными, насколько это необходимо на поле боя», – Сингх (цитата по ТАСС).

По словам представителя Пентагона, украинские летчики «должны соответствовать определенным критериям», включая знание английского языка.

К полетам на истребителях F-16 украинских пилотов готовит Дания. 16 сентября министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания передаст Киеву дополнительные истребители F-16 до конца 2024 г.

29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, переданный Киеву западными странами. The Wall Street Journal писала со ссылкой на источник, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным издания, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г. Источник WSJ отмечал, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов летать самостоятельно. Летчикам было трудно освоить F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке.

17 сентября европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщал, что в Евросоюзе в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» прошли подготовку 60 000 военнослужащих вооруженных сил Украины. Еврокомиссар озвучил цель подготовить еще 15 000 украинских военных к концу зимы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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