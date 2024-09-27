Пентагон назвал подготовку украинских летчиков для F-16 приоритетом для США
Подготовка летчиков из Украины к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16 является одним из приоритетов для администрации США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.
«Это приоритет для нас, и мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку, чтобы, вернувшись на Украину, они могли быть настолько эффективными, насколько это необходимо на поле боя», – Сингх (цитата по ТАСС).
По словам представителя Пентагона, украинские летчики «должны соответствовать определенным критериям», включая знание английского языка.
К полетам на истребителях F-16 украинских пилотов готовит Дания. 16 сентября министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания передаст Киеву дополнительные истребители F-16 до конца 2024 г.
29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, переданный Киеву западными странами. The Wall Street Journal писала со ссылкой на источник, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным издания, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г. Источник WSJ отмечал, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов летать самостоятельно. Летчикам было трудно освоить F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке.
17 сентября европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщал, что в Евросоюзе в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» прошли подготовку 60 000 военнослужащих вооруженных сил Украины. Еврокомиссар озвучил цель подготовить еще 15 000 украинских военных к концу зимы.