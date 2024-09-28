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Ynet: ВВС Израиля сбросили на бункер в Бейруте более 80 бомб

Ведомости

Израильские военные сбросили на бункер в Бейруте, где находился лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, более 80 бомб весом по тонне каждая, передает Ynet.

По данным издания, операцию возглавила 69-я эскадрилья ВВС Израиля на самолетах F-15I, которые считаются ведущими бомбардировщиками армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера ливанского движения в результате удара израильских сил по Бейруту. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. В группировке подтвердили информацию о смерти лидера движения.

Позднее ЦАХАЛ опубликовала заявление начальника израильского генерального штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Он сообщил, что завершил оценку ситуации и утвердил планы в северном командовании. «Нас ждут сложные дни. Армия обороны Израиля находится в максимальной готовности, как в обороне, так и в наступлении, на всех фронтах, и готова к тому, что будет дальше», – приводит его слова ЦАХАЛ.

Насралла был убит 27 сентября в подземной штаб-квартире «Хезболлы» «в самом сердце Бейрута» вместе с другими высокопоставленными должностными лицами террористической организации, напомнил Халеви. Лидер группировки, как отмечается в заявлении, «без разбора убивал израильских мирных жителей и стремился положить конец этой войне уничтожением государства Израиль».

На фоне убийства лидера движения руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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