Ynet: ВВС Израиля сбросили на бункер в Бейруте более 80 бомб
Израильские военные сбросили на бункер в Бейруте, где находился лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, более 80 бомб весом по тонне каждая, передает Ynet.
По данным издания, операцию возглавила 69-я эскадрилья ВВС Израиля на самолетах F-15I, которые считаются ведущими бомбардировщиками армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера ливанского движения в результате удара израильских сил по Бейруту. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. В группировке подтвердили информацию о смерти лидера движения.
Позднее ЦАХАЛ опубликовала заявление начальника израильского генерального штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Он сообщил, что завершил оценку ситуации и утвердил планы в северном командовании. «Нас ждут сложные дни. Армия обороны Израиля находится в максимальной готовности, как в обороне, так и в наступлении, на всех фронтах, и готова к тому, что будет дальше», – приводит его слова ЦАХАЛ.
Насралла был убит 27 сентября в подземной штаб-квартире «Хезболлы» «в самом сердце Бейрута» вместе с другими высокопоставленными должностными лицами террористической организации, напомнил Халеви. Лидер группировки, как отмечается в заявлении, «без разбора убивал израильских мирных жителей и стремился положить конец этой войне уничтожением государства Израиль».
На фоне убийства лидера движения руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы».