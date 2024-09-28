Ynet: ВВС Израиля сбросили на бункер в Бейруте более 80 бомб

Позднее ЦАХАЛ опубликовала заявление начальника израильского генерального штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Он сообщил, что завершил оценку ситуации и утвердил планы в северном командовании. «Нас ждут сложные дни. Армия обороны Израиля находится в максимальной готовности, как в обороне, так и в наступлении, на всех фронтах, и готова к тому, что будет дальше», – приводит его слова ЦАХАЛ.