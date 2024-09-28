Хаменеи призвал мусульман объединиться после атаки на главу «Хезболлы»

В опубликованном 28 сентября заявлении он отметил, что жестокие нападения Израиля на Ливан «выявили близорукость и глупую политику израильских чиновников». До этого авиаудар по Бейруту осудил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По данным Tasnim, он назвал атаку армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наглым военным преступлением, а еврейское государство – самой большой угрозой безопасности в регионе и мире. Глава государства также призвал страны мира, особенно мусульманские, решительно осудить израильскую атаку на Ливан.