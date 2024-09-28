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Хаменеи призвал мусульман объединиться после атаки на главу «Хезболлы»

Ведомости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы» на фоне сообщений о гибели лидера группировки Хасана Насраллы. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В опубликованном 28 сентября заявлении он отметил, что жестокие нападения Израиля на Ливан «выявили близорукость и глупую политику израильских чиновников». До этого авиаудар по Бейруту осудил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По данным Tasnim, он назвал атаку армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наглым военным преступлением, а еврейское государство – самой большой угрозой безопасности в регионе и мире. Глава государства также призвал страны мира, особенно мусульманские, решительно осудить израильскую атаку на Ливан.

Израиль нанес удар по столице Ливана 27 сентября, а на следующий день ЦАХАЛ заявила о гибели в результате этой атаки лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По данным военных, Насралла находился в главном штабе «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахие. Штаб группировки располагался под жилыми зданиями.

На фоне заявлений о гибели лидера ливанского движения Хаменеи перевезли в место с повышенными мерами безопасности, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран находится в постоянном контакте с группировкой «Хезболла» и другими региональными движениями, чтобы определить дальнейшие действия после того, как ЦАХАЛ объявила о ликвидации Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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