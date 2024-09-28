Хаменеи призвал мусульман объединиться после атаки на главу «Хезболлы»
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы» на фоне сообщений о гибели лидера группировки Хасана Насраллы. Об этом сообщает агентство Tasnim.
В опубликованном 28 сентября заявлении он отметил, что жестокие нападения Израиля на Ливан «выявили близорукость и глупую политику израильских чиновников». До этого авиаудар по Бейруту осудил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По данным Tasnim, он назвал атаку армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наглым военным преступлением, а еврейское государство – самой большой угрозой безопасности в регионе и мире. Глава государства также призвал страны мира, особенно мусульманские, решительно осудить израильскую атаку на Ливан.
Израиль нанес удар по столице Ливана 27 сентября, а на следующий день ЦАХАЛ заявила о гибели в результате этой атаки лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По данным военных, Насралла находился в главном штабе «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахие. Штаб группировки располагался под жилыми зданиями.
На фоне заявлений о гибели лидера ливанского движения Хаменеи перевезли в место с повышенными мерами безопасности, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран находится в постоянном контакте с группировкой «Хезболла» и другими региональными движениями, чтобы определить дальнейшие действия после того, как ЦАХАЛ объявила о ликвидации Насраллы.