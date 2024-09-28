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Лавров указал на бессмысленность попыток воевать с ядерной державой

Ведомости

Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил,что России хотят нанести стратегическое поражение почти таким же образом, как это планировали реализовать США и Великобритания в мае 1945 г. Тогда эти замыслы держались в секрете.

«Нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду говорить здесь о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия», – подчеркнул Лавров.

25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ядерное оружие также может быть применено в случае получения данных о начале массированного воздушно-космического нападения на РФ, также Москва взяла под «ядерный зонтик» Белоруссию как участника Союзного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что внесение изменений в ядерную доктрину является для западных стран сигналом, который призван предупредить о последствиях нападения на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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