Лавров указал на бессмысленность попыток воевать с ядерной державой

25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ядерное оружие также может быть применено в случае получения данных о начале массированного воздушно-космического нападения на РФ, также Москва взяла под «ядерный зонтик» Белоруссию как участника Союзного государства.