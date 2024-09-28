Лавров указал на бессмысленность попыток воевать с ядерной державой
Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил,что России хотят нанести стратегическое поражение почти таким же образом, как это планировали реализовать США и Великобритания в мае 1945 г. Тогда эти замыслы держались в секрете.
«Нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду говорить здесь о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия», – подчеркнул Лавров.
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ядерное оружие также может быть применено в случае получения данных о начале массированного воздушно-космического нападения на РФ, также Москва взяла под «ядерный зонтик» Белоруссию как участника Союзного государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что внесение изменений в ядерную доктрину является для западных стран сигналом, который призван предупредить о последствиях нападения на Россию.