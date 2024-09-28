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Песков назвал решение об изменении ядерной доктрины зеркалом заявлений Запада

Ведомости

Решение о корректировке ядерной доктрины России является зеркалом позиции, которую заняли западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин спросил представителя Кремля, какую роль в корректировке ядерной доктрины сыграли безостановочные агрессивные заявления и решения западных лидеров в отношении Москвы.

«Официальные заявления есть официальные заявления, тем более, когда они делаются на таком высоком или даже высшем уровне. И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, партнеров или наших противников, недругов, основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому – да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», – пояснил Песков.

25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ядерное оружие также может быть применено в случае получения данных о начале массированного воздушно-космического нападения на Россию, также Москва взяла под «ядерный зонтик» Белоруссию как участника Союзного государства, говорил Путин.

Песков отмечал, что внесение изменений в ядерную доктрину является для стран Запада сигналом, который призван предупредить о последствиях нападения на Россию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов основанием для применения ядерного оружия Россией назвал решение западных стран разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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