Песков назвал решение об изменении ядерной доктрины зеркалом заявлений Запада
Решение о корректировке ядерной доктрины России является зеркалом позиции, которую заняли западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин спросил представителя Кремля, какую роль в корректировке ядерной доктрины сыграли безостановочные агрессивные заявления и решения западных лидеров в отношении Москвы.
«Официальные заявления есть официальные заявления, тем более, когда они делаются на таком высоком или даже высшем уровне. И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, партнеров или наших противников, недругов, основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому – да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», – пояснил Песков.
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ядерное оружие также может быть применено в случае получения данных о начале массированного воздушно-космического нападения на Россию, также Москва взяла под «ядерный зонтик» Белоруссию как участника Союзного государства, говорил Путин.
Песков отмечал, что внесение изменений в ядерную доктрину является для стран Запада сигналом, который призван предупредить о последствиях нападения на Россию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов основанием для применения ядерного оружия Россией назвал решение западных стран разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.