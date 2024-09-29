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СК: дом в Курске пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Ведомости

Дом в Курске получил значительные повреждения в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника, его осколки и фрагменты направят на экспертизу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное военное следственное управление СК РФ. 

Военные следователи зафиксировали преступление, совершенное ВСУ в отношении мирного населения Курской области, отметили в управлении. По данным ведомства, при атаке беспилотника пострадало здание на улице Ленина. Там отметили, все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его вида.

Ранее 29 сентября мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении жилого дома в Курске на Красной площади. Причину инцидента он не уточнил, заявив, что дом пострадал от «внешнего воздействия». Объем повреждений будет оценивать специальная комиссия, она же определит ущерб для оказания помощи жильцам дома, написал Куцак. По его словам, поврежденные окна заменят силами Фонда капитального ремонта Курской области, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах.

Губернатор региона Алексей Смирнов около 5:00 предупреждал о ракетной опасности в регионе, отбой объявили через две минуты. По данным курских СМИ, над городом раздались взрывы. Telegram-канал Baza писал, что дом пострадал в результате атаки беспилотника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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