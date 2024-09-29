СК: дом в Курске пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ
Дом в Курске получил значительные повреждения в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника, его осколки и фрагменты направят на экспертизу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное военное следственное управление СК РФ.
Военные следователи зафиксировали преступление, совершенное ВСУ в отношении мирного населения Курской области, отметили в управлении. По данным ведомства, при атаке беспилотника пострадало здание на улице Ленина. Там отметили, все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его вида.
Ранее 29 сентября мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении жилого дома в Курске на Красной площади. Причину инцидента он не уточнил, заявив, что дом пострадал от «внешнего воздействия». Объем повреждений будет оценивать специальная комиссия, она же определит ущерб для оказания помощи жильцам дома, написал Куцак. По его словам, поврежденные окна заменят силами Фонда капитального ремонта Курской области, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах.
Губернатор региона Алексей Смирнов около 5:00 предупреждал о ракетной опасности в регионе, отбой объявили через две минуты. По данным курских СМИ, над городом раздались взрывы. Telegram-канал Baza писал, что дом пострадал в результате атаки беспилотника.