СК: дом в Курске пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Ранее 29 сентября мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении жилого дома в Курске на Красной площади. Причину инцидента он не уточнил, заявив, что дом пострадал от «внешнего воздействия». Объем повреждений будет оценивать специальная комиссия, она же определит ущерб для оказания помощи жильцам дома, написал Куцак. По его словам, поврежденные окна заменят силами Фонда капитального ремонта Курской области, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах.