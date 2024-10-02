Песков: ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию

Песков: ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценариюМосква контактирует со всеми сторонами этого конфликта, уточнили в Кремле
Ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта ситуация развивается по наиболее тревожному сценарию. Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит, и, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также прокомментировал поддержку Израиля США. По его словам, «хорошо известно», что Вашингтон оказывает Израилю помощь и финансовую, и военно-техническую. Отвечая на вопрос о том, какие действия Москва намерена предпринять в случае полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, Песков отметил, что Кремль продолжает осуществлять контакты со всеми сторонами в этом конфликте.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло еще в октябре 2023 г., когда боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. В Ливане случилось несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» возложила ответственность за атаку на Израиль. После этого ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.
На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.