Глава МИД Ирана прибыл в Ливан для проведения переговоров с властями страны
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Ливан во главе делегации исламской республики для проведения переговоров с властями страны. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи в соцсети X.
«Только что приземлились в международном аэропорту Бейрута. Наша делегация во главе с министром иностранных дел [Аббасом] Арагчи в сопровождении двух депутатов Меджлиса и главы иранского Общества Красного Полумесяца встретится с представителями властей Ливана», – уточнил Багаи.
Он добавил, что в Ливан также будут доставлены 10 т продуктов питания и медикаментов в рамках гуманитарной помощи жителям страны.
28 сентября ливанская группировка «Хезболла» сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия Израиля.
1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы. Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны.