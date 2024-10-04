Глава МИД Ирана прибыл в Ливан для проведения переговоров с властями страны

«Только что приземлились в международном аэропорту Бейрута. Наша делегация во главе с министром иностранных дел [Аббасом] Арагчи в сопровождении двух депутатов Меджлиса и главы иранского Общества Красного Полумесяца встретится с представителями властей Ливана», – уточнил Багаи.