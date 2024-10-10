ВВС Израиля впервые нанесли удары по двум центральным районам Бейрута
Израильские ВВС нанесли удары по районам Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри в центральной части Бейрута, пишет The Guardian. В этих районах находились объекты шиитской организации «Хезболла».
Эта территория ранее не подвергалась обстрелам, сообщил Reuters со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.
9 октября около 40 снарядов было выпущено с территории Ливана в сторону Израиля. Днем ранее израильская армия зафиксировала около 85 пусков ракет по северу страны из Ливана.
В конце сентября – начале октября ситуация на Ближнем Востоке обострилась. 23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Стрелы севера» на юге Ливана с целью уничтожения инфраструктуры группировки «Хезболла».
В ночь на 1 октября израильские военные начали ограниченные наземные рейды в южных районах страны.