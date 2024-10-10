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ВВС Израиля впервые нанесли удары по двум центральным районам Бейрута

Ведомости

Израильские ВВС нанесли удары по районам Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри в центральной части Бейрута, пишет The Guardian. В этих районах находились объекты шиитской организации «Хезболла».

Телеканал Al Hadath утверждает, что целью удара мог быть шеф спецслужбы «Хезболлы» Вафик Сафа.

Эта территория ранее не подвергалась обстрелам, сообщил Reuters со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

9 октября около 40 снарядов было выпущено с территории Ливана в сторону Израиля. Днем ранее израильская армия зафиксировала около 85 пусков ракет по северу страны из Ливана.

В конце сентября – начале октября ситуация на Ближнем Востоке обострилась. 23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Стрелы севера» на юге Ливана с целью уничтожения инфраструктуры группировки «Хезболла».

В ночь на 1 октября израильские военные начали ограниченные наземные рейды в южных районах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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