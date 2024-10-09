Израиль зафиксировал запуск около 40 снарядов с территории Ливана
Около 40 снарядов было выпущено с территории Ливана в сторону Израиля, сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Запуск ракет был зафиксирован ЦАХАЛ после того, как в районах Верхней Галилеи и Хайфского залива прозвучали тревожные сирены.
«Часть снарядов была перехвачена ВВС Израиля, часть упала в этом районе», – говорится в сообщении.
8 октября армия обороны Израиля зафиксировала около 85 пусков ракет по северу страны из Ливана, сирены звучали в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфы. Перед этим израильские силы ударили по целям шиитского движения «Хезболла» в районе Дахие на юге Бейрута.
23 сентября ЦАХАЛ приступила к операции «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.