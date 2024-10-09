Израиль зафиксировал запуск около 40 снарядов с территории Ливана

8 октября армия обороны Израиля зафиксировала около 85 пусков ракет по северу страны из Ливана, сирены звучали в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфы. Перед этим израильские силы ударили по целям шиитского движения «Хезболла» в районе Дахие на юге Бейрута.