Минздрав Ливана: в результате атаки Израиля по Бейруту погибли 11 человек

По данным ООН, которые озвучил 2 октября генсек организации Антониу Гутерриш, с октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц, а 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией.