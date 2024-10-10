Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минздрав Ливана: в результате атаки Израиля по Бейруту погибли 11 человек

Ведомости

В результате атаки армии Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту вечером 10 октября погибли 11 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. По данным ведомства, 48 человек получили ранения.

До этого израильские ВВС нанесли удары по районам Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри в центральной части Бейрута. Эта территория ранее не подвергалась обстрелам, сообщили в ливанских службах безопасности. Телеканал Al Hadath утверждает, что целью удара мог быть Вафик Сафа – высокопоставленный член группировки «Хезболла», отвечающий за внутреннюю безопасность.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.

На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

По данным ООН, которые озвучил 2 октября генсек организации Антониу Гутерриш, с октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц, а 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных