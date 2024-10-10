Минздрав Ливана: в результате атаки Израиля по Бейруту погибли 11 человек
В результате атаки армии Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту вечером 10 октября погибли 11 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. По данным ведомства, 48 человек получили ранения.
До этого израильские ВВС нанесли удары по районам Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри в центральной части Бейрута. Эта территория ранее не подвергалась обстрелам, сообщили в ливанских службах безопасности. Телеканал Al Hadath утверждает, что целью удара мог быть Вафик Сафа – высокопоставленный член группировки «Хезболла», отвечающий за внутреннюю безопасность.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.
На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.
По данным ООН, которые озвучил 2 октября генсек организации Антониу Гутерриш, с октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц, а 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией.