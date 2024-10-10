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Пентагон: встреча в формате «Рамштайн» перенесена на неопределенный срок

Ведомости

Встреча союзников Украины в формате «Рамштайн», запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе писал, что встреча пройдет 17 октября.

9 октября издание Der Spiegel, ссылаясь на заявление представителя Министерства обороны США, сообщило о переносе встречи контактной группы по Украине, которая должна была состояться 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Причиной переноса стало изменение планов президента США Джо Байдена из-за урагана «Милтон» во Флориде.

В мероприятии должны были участвовать представители примерно 50 государств. По информации агентства Reuters, встреча должна была начаться с выступлений Байдена, президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Страны НАТО могли бы обсудить с Украиной конкретные меры для будущего членства в альянсе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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