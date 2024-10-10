Пентагон: встреча в формате «Рамштайн» перенесена на неопределенный срок
9 октября издание Der Spiegel, ссылаясь на заявление представителя Министерства обороны США, сообщило о переносе встречи контактной группы по Украине, которая должна была состояться 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Причиной переноса стало изменение планов президента США Джо Байдена из-за урагана «Милтон» во Флориде.
В мероприятии должны были участвовать представители примерно 50 государств. По информации агентства Reuters, встреча должна была начаться с выступлений Байдена, президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Страны НАТО могли бы обсудить с Украиной конкретные меры для будущего членства в альянсе.