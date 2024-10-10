Пентагон: встреча в формате «Рамштайн» перенесена на неопределенный срок

В мероприятии должны были участвовать представители примерно 50 государств. По информации агентства Reuters, встреча должна была начаться с выступлений Байдена, президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Страны НАТО могли бы обсудить с Украиной конкретные меры для будущего членства в альянсе.