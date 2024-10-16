Макрон: Нетаньяху не должен забывать о создании Израиля по решению ООН

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен пренебрегать решениями ООН», – сказал Макрон, напоминая о голосовании Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 1947 г. по плану разделения Палестины на еврейское и арабское государства.