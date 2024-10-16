Макрон: Нетаньяху не должен забывать о создании Израиля по решению ООН
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует помнить, что его страна была создана по решению ООН. Такой комментарий прозвучал от президента Франции Эммануэля Макрона на заседании Совета министров. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на нескольких участников заседания.
«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен пренебрегать решениями ООН», – сказал Макрон, напоминая о голосовании Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 1947 г. по плану разделения Палестины на еврейское и арабское государства.
«Напоминаю президенту Франции: не резолюция ООН создала государство Израиль, а победа, достигнутая в войне за независимость кровью героических бойцов, многие из которых пережили Холокост – в частности, от режима Виши во Франции», – ответил Нетаньяху в своем заявлении.
Двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera 10 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.
В этот же день Россия выразила возмущение израильскими обстрелами миротворцев ВСООНЛ. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г., когда ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге страны. Вечером того же дня Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.