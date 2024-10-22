Илон Маск предупредил США об угрозе банкротства
Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о скором банкротстве своей страны в том случае, если Америка не сократит государственные расходы. Об этом он написал в Х в ответ на публикацию пользователя, в которой была представлена информация о числе процентных платежей по госдолгу США.
Бизнесмен подчеркнул, что все налоговые поступления могут быть отданы за госдолг, в этом случае казна окажется пустой.
Управление конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 г. госдолг вырастет до $50,7 трлн. Такой показатель равен 122% ВВП США, при этом не исключен риск повышения показателя. Госдолг США вырос с $28 трлн в 2021 г. до $34,5 трлн в 2024 г.
20 октября «Ведомости» со ссылкой на статью Bloomberg писали о возможном достижении рекорда в $100 трлн государственного долга стран мира в 2024 г., что может спровоцировать глобальный шок.