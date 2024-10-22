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Илон Маск предупредил США об угрозе банкротства

Ведомости

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о скором банкротстве своей страны в том случае, если Америка не сократит государственные расходы. Об этом он написал в Х в ответ на публикацию пользователя, в которой была представлена информация о числе процентных платежей по госдолгу США.

Бизнесмен подчеркнул, что все налоговые поступления могут быть отданы за госдолг, в этом случае казна окажется пустой.

Управление конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 г. госдолг вырастет до $50,7 трлн. Такой показатель равен 122% ВВП США, при этом не исключен риск повышения показателя. Госдолг США вырос с $28 трлн в 2021 г. до $34,5 трлн в 2024 г.

20 октября «Ведомости» со ссылкой на статью Bloomberg писали о возможном достижении рекорда в $100 трлн государственного долга стран мира в 2024 г., что может спровоцировать глобальный шок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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