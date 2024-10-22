Илон Маск предупредил США об угрозе банкротства

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о скором банкротстве своей страны в том случае, если Америка не сократит государственные расходы. Об этом он написал в Х в ответ на публикацию пользователя, в которой была представлена информация о числе процентных платежей по госдолгу США.