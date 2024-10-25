Индонезия сообщила о намерении присоединиться к БРИКС
Индонезия намерена присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил индонезийский МИД по итогам саммита объединения в Казани.
«Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС в Казани», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети X.
Отмечается, что вступление в объединение не означает, что Индонезия выбирает сторону, наоборот, страна укрепляет свои позиции в качестве связующего звена между развитыми и развивающимися странами. Индонезия также продолжит активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7.
С 22 по 24 октября в Казани проходил XVI саммит БРИКС. Он состоял из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. G7 объединяет США, Японию, Великобританию, Германию, Канаду, Италию и Францию.