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Индонезия сообщила о намерении присоединиться к БРИКС

Ведомости

Индонезия намерена присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил индонезийский МИД по итогам саммита объединения в Казани.

«Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС в Казани», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Отмечается, что вступление в объединение не означает, что Индонезия выбирает сторону, наоборот, страна укрепляет свои позиции в качестве связующего звена между развитыми и развивающимися странами. Индонезия также продолжит активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7.

С 22 по 24 октября в Казани проходил XVI саммит БРИКС. Он состоял из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. G7 объединяет США, Японию, Великобританию, Германию, Канаду, Италию и Францию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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