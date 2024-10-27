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Кадыров встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом руководитель российского региона сообщил у себя в Telegram-канале.

«Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом», – написал он.

Кадыров рассказал шейху о процессах нового строительства в городах Чечни, о планах на ближайшее будущее и поблагодарил президента ОАЭ за встречу.

21 октября президенты России Владимир Путин и ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак.

В ходе переговоров шейх поблагодарил Путина за отправку эмиратского космонавта Хаззаа Аль-Мансури на МКС. Аль-Мансури совершил полет в 2019 г. на корабле «Союз МС-15». Вторым космонавтом ОАЭ стал Султан Аль-Неяди – он отправился на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-6.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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