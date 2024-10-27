Кадыров встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом руководитель российского региона сообщил у себя в Telegram-канале.
«Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом», – написал он.
Кадыров рассказал шейху о процессах нового строительства в городах Чечни, о планах на ближайшее будущее и поблагодарил президента ОАЭ за встречу.
21 октября президенты России Владимир Путин и ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак.
В ходе переговоров шейх поблагодарил Путина за отправку эмиратского космонавта Хаззаа Аль-Мансури на МКС. Аль-Мансури совершил полет в 2019 г. на корабле «Союз МС-15». Вторым космонавтом ОАЭ стал Султан Аль-Неяди – он отправился на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-6.