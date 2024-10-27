Кадыров встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

21 октября президенты России Владимир Путин и ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак.