Президент ОАЭ поблагодарил Путина за отправку эмиратского космонавта на МКС
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил главу России Владимира Путина за вклад в отправку эмиратского космонавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в Кремле.
«Россия внесла свой большой вклад в достижение мечты шейха Заида, который основал Объединенные Арабские Эмираты. А эта мечта заключалась в том, чтобы отправить эмиратского космонавта в космос», – сказал он.
Хаззаа Аль-Мансури стал первым эмиратским космонавтом на МКС. Президент ОАЭ отметил, что тот добрался на станцию на российском космическом корабле – Хаззаа Аль-Мансури совершил полет в 2019 г. на корабле «Союз МС-15». Вторым космонавтом ОАЭ стал Султан Аль-Неяди – он отправился на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-6.
21 октября Путин и его коллега из ОАЭ провели переговоры. Глава России отметил, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ в ответном слове заявил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.