Президент ОАЭ поблагодарил Путина за отправку эмиратского космонавта на МКС

21 октября Путин и его коллега из ОАЭ провели переговоры. Глава России отметил, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ в ответном слове заявил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.