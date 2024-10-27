Явка на парламентских выборах в Узбекистане превысила 70%
На парламентских выборах в Узбекистане проголосовали 14,2 млн человек, явка составила 71,52%, следует из данных ЦИК республики на 17:00 по местному времени (15:00 мск).
Всего в республике 19,94 млн избирателей. За рубежом проголосовать могут еще более 165 000 человек.
Выборы в стране были признаны состоявшимися днем 27 октября. Тогда на них проголосовали более 9,4 млн человек, явка по состоянию на 13:00 (11:00 мск) составила 47,62%.
Парламентские выборы в Узбекистане в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы, говорил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Эта система позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.
Кроме того, в этом году на некоторых участках в Ташкенте голосование впервые проводится в электронном виде.