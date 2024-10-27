Явка на парламентских выборах в Узбекистане превысила 70%

Парламентские выборы в Узбекистане в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы, говорил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Эта система позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.