Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Выборы в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы, рассказал Низамходжаев. Эта система, как пояснил он, позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. В выборах участвуют пять партий и кандидаты от них. Впервые на некоторых избирательных участках в Ташкенте голосование проводится в электронном виде.