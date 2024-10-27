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Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Ведомости

На парламентских выборах в Узбекистане проголосовали более 9,4 млн человек, явка по состоянию на 13:00 (11:00 мск) составила 47,62%, сообщает Telegram-канал ЦИК республики.

27 октября в Узбекистане проходит голосование на выборах депутатов законодательной палаты олий мажлиса (парламент республики) и местных советов. Явка превысила порог в 33%, необходимый для признания выборов состоявшимися.

Избирательные участки открылись в Узбекистане в 8:00 (6:00 мск), в республике зарегистрировано 19,9 млн избирателей, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. За рубежом проголосовать могут еще более 165 000 человек.

Выборы в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы, рассказал Низамходжаев. Эта система, как пояснил он, позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. В выборах участвуют пять партий и кандидаты от них. Впервые на некоторых избирательных участках в Ташкенте голосование проводится в электронном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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