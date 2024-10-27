Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
На парламентских выборах в Узбекистане проголосовали более 9,4 млн человек, явка по состоянию на 13:00 (11:00 мск) составила 47,62%, сообщает Telegram-канал ЦИК республики.
27 октября в Узбекистане проходит голосование на выборах депутатов законодательной палаты олий мажлиса (парламент республики) и местных советов. Явка превысила порог в 33%, необходимый для признания выборов состоявшимися.
Избирательные участки открылись в Узбекистане в 8:00 (6:00 мск), в республике зарегистрировано 19,9 млн избирателей, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. За рубежом проголосовать могут еще более 165 000 человек.
Выборы в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы, рассказал Низамходжаев. Эта система, как пояснил он, позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. В выборах участвуют пять партий и кандидаты от них. Впервые на некоторых избирательных участках в Ташкенте голосование проводится в электронном виде.