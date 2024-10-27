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Захарова усомнилась в жизнеспособности идеи о «европейском будущем» Грузии

Ведомости

Грузию не ожидает «европейское будущее», поскольку Евросоюз столкнулся с серьезными социально-экономическим проблемами и более не способен поддерживать другие страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она ответила на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признала итоги выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», обвинив Россию в желании отнять у ее страны «европейское будущее». Захарова же призвала Зурабишвили подумать о «грузинском будущем» ее страны.

«Европейское будущее Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того – наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить европейским будущим, просто глупо», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что «лишение будущего» означает отказ от независимости и преследования национальных интересов.

Ранее 27 октября Зурабишвили заявила об отказе признать результаты парламентских выборов и призвала сторонников оппозиции к протестам.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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