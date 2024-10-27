Захарова усомнилась в жизнеспособности идеи о «европейском будущем» Грузии

«Европейское будущее Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того – наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить европейским будущим, просто глупо», – написала Захарова в своем Telegram-канале.