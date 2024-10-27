Захарова усомнилась в жизнеспособности идеи о «европейском будущем» Грузии
Грузию не ожидает «европейское будущее», поскольку Евросоюз столкнулся с серьезными социально-экономическим проблемами и более не способен поддерживать другие страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она ответила на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признала итоги выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», обвинив Россию в желании отнять у ее страны «европейское будущее». Захарова же призвала Зурабишвили подумать о «грузинском будущем» ее страны.
«Европейское будущее Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того – наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить европейским будущим, просто глупо», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что «лишение будущего» означает отказ от независимости и преследования национальных интересов.
Ранее 27 октября Зурабишвили заявила об отказе признать результаты парламентских выборов и призвала сторонников оппозиции к протестам.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.