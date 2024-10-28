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Белоусов поздравил военных с взятием под контроль Цукурино в ДНР

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил телеграммой военных 114-й отдельной мотострелковой бригады с взятием под контроль Цукурино Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам Белоусова, военные уверенно продвигаются на красноармейском направлении, в результате противник понес существенные потери и не добился своих целей.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – говорится в телеграмме.

Белоусов выразил военным благодарность за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге и выразил уверенность, что они продолжат надежно обеспечивать безопасность России.

28 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Цукурино ДНР. Военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, пехотной и десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калинова, Правдовки и Вишневого ДНР. Были отражены 11 контратак штурмовых групп шести механизированных бригад и воздушно-десантной бригады украинской армии. Потери противника составили свыше 520 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Кроме того, российские военные уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс «ieMHR».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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