Белоусов поздравил военных с взятием под контроль Цукурино в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил телеграммой военных 114-й отдельной мотострелковой бригады с взятием под контроль Цукурино Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По словам Белоусова, военные уверенно продвигаются на красноармейском направлении, в результате противник понес существенные потери и не добился своих целей.
«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – говорится в телеграмме.
Белоусов выразил военным благодарность за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге и выразил уверенность, что они продолжат надежно обеспечивать безопасность России.
28 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Цукурино ДНР. Военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, пехотной и десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калинова, Правдовки и Вишневого ДНР. Были отражены 11 контратак штурмовых групп шести механизированных бригад и воздушно-десантной бригады украинской армии. Потери противника составили свыше 520 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Кроме того, российские военные уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс «ieMHR».