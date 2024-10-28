Белоусов поздравил военных с взятием под контроль Цукурино в ДНР

28 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Цукурино ДНР. Военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, пехотной и десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калинова, Правдовки и Вишневого ДНР. Были отражены 11 контратак штурмовых групп шести механизированных бригад и воздушно-десантной бригады украинской армии. Потери противника составили свыше 520 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Кроме того, российские военные уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс «ieMHR».