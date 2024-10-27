ВС России взяли под контроль Измайловку в ДНР

26 октября российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над селом Новосадовое. Кроме того, российские войска контролируют Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.