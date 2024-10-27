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ВС России взяли под контроль Измайловку в ДНР

Ведомости

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР) и поразили в ходе наступления живую силу и технику противника. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Измайловку в результате наступательных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. Российские силы также нанесли поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов республики Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря.

«Центр» также отразил 11 контратак. В результате вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking и другую технику, рассказали в Минобороны.

За последние сутки ВС РФ уничтожили на Украине склады боеприпасов и горючего и поразили инфраструктуру военных аэродромов и места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации и скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах.

26 октября российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над селом Новосадовое. Кроме того, российские войска контролируют Угледар, села Верхнекаменское, Крутой Яр, Зоряное Первое, Максимильяновка, Красный Яр, Михайловка, Желанное Второе, поселок Гродовка, Золотая Нива и Островское в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области, села Невское и Макеевка в Луганской народной республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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