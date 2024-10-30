Венесуэла отзывает своего посла из Бразилии из-за вето на вступление в БРИКС

Позиции России и Бразилии по вопросу Венесуэлы не совпадают. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс конференции по итогам саммита БРИКС. Путин сделал также акцент на том, что «Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет».