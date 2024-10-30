Венесуэла отзывает своего посла из Бразилии из-за вето на вступление в БРИКС
Венесуэла отзывает своего посла из Бразилии после того, как Бразилиа наложила вето на заявку страны на вступление в БРИКС. Об этом сообщается на сайте МИДа Венесуэлы.
«Мы крайне возмущены поведением бразильских дипломатов, которые, вопреки мнению других стран-участниц БРИКС, ввели политику блокады, схожую с односторонними принудительными мерами и коллективным наказанием всего венесуэльского народа», – сказано в заявлении министерства.
Венесуэла оставляет за собой право в рамках внешней политики «предпринимать необходимые действия в ответ на такое отношение, которое ставит под угрозу сотрудничество и совместную работу».
Как писал ТАСС 29 октября, президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике вето, наложенное МИД Бразилии на прием Боливарианской Республики в число стран-партнеров БРИКС на саммите в Казани.
Позиции России и Бразилии по вопросу Венесуэлы не совпадают. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс конференции по итогам саммита БРИКС. Путин сделал также акцент на том, что «Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет».