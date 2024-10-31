В Кремле назвали корректировку санкций минфином США обычной практикой
США занимают прагматичную позицию в том, что касается их собственных торгово-экономических интересов, поэтому в случае необходимости оперативно корректируют введенные ими же санкции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал решение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлить разрешительную лицензию на проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере.
«[В США] без каких-либо колебаний принимаются решения об исключении тех или иных позиций из санкционных списков на короткие или длительные периоды времени – опять же в том случае, когда это соответствует экономическим интересам Америки. Это обычная практика», – сказал Песков.
США до 30 апреля 2025 г. разрешили проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Это следует из генеральной лицензии № 8K OFAC, опубликованной 30 октября. Разрешены сделки в этой области с Центробанком, Сбербанком, ВТБ, Росбанком, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Совкомбанком, банком «Зенит», Национальным клиринговым центром (НКЦ) и несколькими другими кредитными организациями РФ.
В лицензии поясняется, что речь идет о любых транзакциях, связанных с добычей, производством, переработкой, сжижением, газификацией, о перевозке или покупке нефти, конденсатов, СПГ, нефтепродуктов и других энергоносителей, способных производить энергию, таких как уголь, древесина, уран и др.
По сути, новая лицензия продлевает действие предыдущей, выданной OFAC в конце апреля сроком действия до 1 ноября.