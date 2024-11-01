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Казахстан создал визу «цифровых кочевников» для иностранных туристов

Ведомости

В Казахстане введена новая виза Neo Nomad для «цифровых кочевников», передает министерство туризма и спорта республики.

«По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внедрен новый тип визы Neo Nomad. Она предназначена для так называемых "цифровых кочевников" – зарубежных туристов, совмещающих удаленную работу и путешествия», – говорится в сообщении.

По данным Минтуризма, в новый визовый режим включен международный опыт 50 стран, успешно запустивших аналогичные программы после пандемии. Иностранные гости смогут таким образом находиться в Казахстане до одного года, сохранив при этом должность в зарубежных компаниях.

Согласно информации ведомства, для получения Neo Nomad иностранному гражданину необходимо иметь стабильный заработок в размере не менее $3000 за пределами Казахстана. Следует также сделать медицинскую страховку и справки о несудимости. Благодаря нововведению Минтуризм планирует получать прибыль в размере 3 млрд тенге ($6,8 млн) ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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