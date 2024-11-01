Казахстан создал визу «цифровых кочевников» для иностранных туристов
В Казахстане введена новая виза Neo Nomad для «цифровых кочевников», передает министерство туризма и спорта республики.
«По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внедрен новый тип визы Neo Nomad. Она предназначена для так называемых "цифровых кочевников" – зарубежных туристов, совмещающих удаленную работу и путешествия», – говорится в сообщении.
По данным Минтуризма, в новый визовый режим включен международный опыт 50 стран, успешно запустивших аналогичные программы после пандемии. Иностранные гости смогут таким образом находиться в Казахстане до одного года, сохранив при этом должность в зарубежных компаниях.
Согласно информации ведомства, для получения Neo Nomad иностранному гражданину необходимо иметь стабильный заработок в размере не менее $3000 за пределами Казахстана. Следует также сделать медицинскую страховку и справки о несудимости. Благодаря нововведению Минтуризм планирует получать прибыль в размере 3 млрд тенге ($6,8 млн) ежегодно.