Индия подала заявку в МОК на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Индия подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летней Олимпиады в 2036 г. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, для Индии проведение олимпиады означает возможность стимуляции «экономического развития и социального прогресса». Отдельно отмечается, что организация олимпиады в Индии окажет положительное влияние на молодежь страны и откроет для нее новые возможности.
Письмо направили в специальную комиссию по переговорам со странами-кандидатами для проведения Олимпиады.
Ранее министр спорта страны Анураг Тхакур сообщал, что провести игры планируется не в Нью-Дели, столице страны, а в Ахмедабаде.