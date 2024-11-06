Макрон после победы Трампа задумался о суверенности Европы

«Я только что говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», – отметил политик в своей соцсети Х. Ранее президент Франции поздравил Трампа и заявил о готовности работать вместе «для большего мира и процветания».