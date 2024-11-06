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Макрон после победы Трампа задумался о суверенности Европы

Ведомости

После избрания президентом США Дональда Трампа европейским лидерам необходимо продолжить работу ради сильной и суверенной Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я только что говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», – отметил политик в своей соцсети Х. Ранее президент Франции поздравил Трампа и заявил о готовности работать вместе «для большего мира и процветания».

Трамп уже назвал себя победителем по итогам выборов. О его лидерстве также объявили американские и мировые издания. Помимо Макрона, Трампа поздравили украинский лидер Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Ким Стармер и главы других стран.

25 апреля «Ведомости» передавали заявление Макрона о будущем Европы. По мнению президента Франции, Европа скоро столкнется с большими геополитическими, экономическими, культурными и интеллектуальными рисками, вследствие чего станет более ослабленной и может погибнуть. Глава государства также подчеркнул, что ЕС необходимы военные объединения с третьими странами, а не только с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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