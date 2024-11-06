Макрон после победы Трампа задумался о суверенности Европы
После избрания президентом США Дональда Трампа европейским лидерам необходимо продолжить работу ради сильной и суверенной Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я только что говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», – отметил политик в своей соцсети Х. Ранее президент Франции поздравил Трампа и заявил о готовности работать вместе «для большего мира и процветания».
Трамп уже назвал себя победителем по итогам выборов. О его лидерстве также объявили американские и мировые издания. Помимо Макрона, Трампа поздравили украинский лидер Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Ким Стармер и главы других стран.
25 апреля «Ведомости» передавали заявление Макрона о будущем Европы. По мнению президента Франции, Европа скоро столкнется с большими геополитическими, экономическими, культурными и интеллектуальными рисками, вследствие чего станет более ослабленной и может погибнуть. Глава государства также подчеркнул, что ЕС необходимы военные объединения с третьими странами, а не только с США.