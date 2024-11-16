Сикорский анонсировал переговоры по Украине между Польшей, ФРГ и Францией

«События набирают ход. И поэтому на следующей неделе я буду хозяином "Веймарский треугольник плюс". <...> Как вы видите, это в Варшаве будут проходить наиважнейшие переговоры об этом кризисе», – заявил Сикорский (цитата по ТАСС).