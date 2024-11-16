Сикорский анонсировал переговоры по Украине между Польшей, ФРГ и Францией
Главы МИД Франции, Польши и Германии встретятся в формате «Веймарский треугольник плюс». Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканал Tvn24.
Встреча состоится 19 ноября. Основной темой станут переговоры по конфликту на Украине.
«События набирают ход. И поэтому на следующей неделе я буду хозяином "Веймарский треугольник плюс". <...> Как вы видите, это в Варшаве будут проходить наиважнейшие переговоры об этом кризисе», – заявил Сикорский (цитата по ТАСС).
28 октября сообщалось, что польские власти обозначили срок закрытия генерального консульства России в Познани – до полуночи 30 ноября. Сикорский обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.