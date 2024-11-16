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Сикорский анонсировал переговоры по Украине между Польшей, ФРГ и Францией

Ведомости

Главы МИД Франции, Польши и Германии встретятся в формате «Веймарский треугольник плюс». Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканал Tvn24.

Встреча состоится 19 ноября. Основной темой станут переговоры по конфликту на Украине.

«События набирают ход. И поэтому на следующей неделе я буду хозяином "Веймарский треугольник плюс". <...> Как вы видите, это в Варшаве будут проходить наиважнейшие переговоры об этом кризисе», – заявил Сикорский (цитата по ТАСС).

28 октября сообщалось, что польские власти обозначили срок закрытия генерального консульства России в Познани – до полуночи 30 ноября. Сикорский обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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