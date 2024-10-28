Польша обязала закрыть генконсульство РФ в Познани до 30 ноября

«Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства – 30 ноября до полуночи», – сказал он. Андреев уточнил, что Польша обязала покинуть страну трех российских дипломатов. При этом о технических сотрудниках речи не идет: по словам посла, они могли бы продолжать работать в Польше, поскольку их не объявляют нежелательным лицами.