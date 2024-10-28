Польша обязала закрыть генконсульство РФ в Познани до 30 ноября
Польские власти обозначили срок закрытия генерального консульства России в Познани – до полуночи 30 ноября. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
«Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства – 30 ноября до полуночи», – сказал он. Андреев уточнил, что Польша обязала покинуть страну трех российских дипломатов. При этом о технических сотрудниках речи не идет: по словам посла, они могли бы продолжать работать в Польше, поскольку их не объявляют нежелательным лицами.
22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии генконсульства России. Он обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.
24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: троих дипломатов, пятерых административно-технических сотрудников и двоих человек, которых должны были аккредитовать в Польше.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя закрытие генконсульства, заявляла, что Москва болезненно ответит на шаги Польши. Она также призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России.