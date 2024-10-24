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Захарова призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России

Ведомости

Польские дипломаты должны приготовиться к отъезду из России, заявила «РИА Новости» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала она. До этого Захарова заявляла, что Россия болезненно ответит на закрытие генконсульства в польском городе Познани.

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии генконсульства России. Он обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.

24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: трех дипломатов, пять административно-технических сотрудников и двух человек, которых должны были аккредитовать в Польше. Вроньский уточнил, что не знает, когда именно закроется консульство, но ожидает, что это может произойти в начале ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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