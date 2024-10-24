Захарова призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России

24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: трех дипломатов, пять административно-технических сотрудников и двух человек, которых должны были аккредитовать в Польше. Вроньский уточнил, что не знает, когда именно закроется консульство, но ожидает, что это может произойти в начале ноября.