Захарова призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России
Польские дипломаты должны приготовиться к отъезду из России, заявила «РИА Новости» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала она. До этого Захарова заявляла, что Россия болезненно ответит на закрытие генконсульства в польском городе Познани.
22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии генконсульства России. Он обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.
24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: трех дипломатов, пять административно-технических сотрудников и двух человек, которых должны были аккредитовать в Польше. Вроньский уточнил, что не знает, когда именно закроется консульство, но ожидает, что это может произойти в начале ноября.