Оппозиция Абхазии намерена создать временное правительство

17 ноября сторонники оппозиции в Абхазии начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме. «Оставим один фрагмент забора, и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», – сказал представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.