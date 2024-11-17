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Оппозиция Абхазии намерена создать временное правительство

Ведомости

Абхазская оппозиция создаст временное правительство в случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя общественной организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины»), представителя оппозиции Темура Гулиа.

«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», – сказал он.

Гулиа объяснил намерения создать временное правительство тем, что страна «должна жить», а «госслужащие должны занять свои рабочие места и работать».

17 ноября сторонники оппозиции в Абхазии начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме. «Оставим один фрагмент забора, и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», – сказал представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.

Протесты в Абхазии проходят с 12 ноября. Оппозиция выступает против законопроекта, согласно которому компании из России смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Президент Аслан Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий. Бжания назвал действия протестующих попыткой госпереворота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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