Минобороны: российские силы блокировали подразделения ВСУ в Ольговской роще

6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. 16 ноября российские власти сообщили, что в результате боев пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, 17 ноября в Минобороны сообщили, что за последние сутки ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в Суджанском районе, пять украинских солдат сдались в плен.