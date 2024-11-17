Минобороны: российские силы блокировали подразделения ВСУ в Ольговской роще
Украинские подразделения были заблокированы в районе Ольговской рощи Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе успешных действий группировки войск “Север” Вооруженных сил Российской Федерации по разгрому украинских формирований на территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи», – говорится в сообщении.
По сообщению ведомства, утром 17 ноября украинские силы предприняли попытку группами по 15–20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате огневого поражения убиты 80 военнослужащих ВСУ, порядка 40 ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами. Также 24 украинских солдата взяты в плен.
6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. 16 ноября российские власти сообщили, что в результате боев пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, 17 ноября в Минобороны сообщили, что за последние сутки ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в Суджанском районе, пять украинских солдат сдались в плен.
ВСУ за сутки потеряли 320 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, четыре боевые бронированные машины и другую технику. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 33 250 военнослужащих.