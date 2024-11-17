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Минобороны: российские силы блокировали подразделения ВСУ в Ольговской роще

Ведомости

Украинские подразделения были заблокированы в районе Ольговской рощи Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе успешных действий группировки войск “Север” Вооруженных сил Российской Федерации по разгрому украинских формирований на территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи», – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, утром 17 ноября украинские силы предприняли попытку группами по 15–20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате огневого поражения убиты 80 военнослужащих ВСУ, порядка 40 ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами. Также 24 украинских солдата взяты в плен.

6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. 16 ноября российские власти сообщили, что в результате боев пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, 17 ноября в Минобороны сообщили, что за последние сутки ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в Суджанском районе, пять украинских солдат сдались в плен.

ВСУ за сутки потеряли 320 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, четыре боевые бронированные машины и другую технику. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 33 250 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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