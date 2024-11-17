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Аргентина может заблокировать совместное коммюнике стран G20

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей может заблокировать совместное коммюнике лидеров стран G20, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник [избранного президента США Дональда] Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике, которое должно быть одобрено лидерами G20 на встрече в Рио-де-Жанейро», – говорится в материале.

По сообщению собеседников издания, это может быть связано с несогласием либертарианца Милея с предполагаемыми позициями в коммюнике о налогообложении сверхбогатых и гендерном равенстве.

Угроза вето президента Аргентины усиливает обеспокоенность многих западных дипломатов о том, что избрание Трампа «придаст смелости его консервативным союзникам и спровоцирует выход стран из соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление», пишет FT. Трамп, в частности, пообещал вывести США из Парижских соглашений по климату.

Анонимный бразильский чиновник рассказал изданию, что до выборов президента США власти Аргентины в течение года переговоров по вопросам налогообложения принимали положения готовящегося документа, но сейчас «создают проблемы» принятию документа.

15 ноября Милей посетил избранного президента США Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго. Он стал первым из иностранных лидеров, встретившимся с республиканцем. Милей – поклонник Трампа, в своей предвыборной кампании в Аргентине он выступал против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. СМИ называли Милея «аргентинским Трампом».

11 ноября The New York Times писала, что мировые лидеры ожидают, что США могут выйти из борьбы с изменением климата в связи с избранием Трампа. Материал был приурочен к климатическому саммиту ООН (COP29) в Баку. NYT отмечала, что выход Вашингтона из Парижского соглашения означает, что страна откажется от своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов именно в тот момент, когда, по словам ученых, необходимо резко и быстро сократить загрязнение, задерживающее тепло, чтобы избежать худших последствий перегрева планеты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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