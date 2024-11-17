Аргентина может заблокировать совместное коммюнике стран G20
Президент Аргентины Хавьер Милей может заблокировать совместное коммюнике лидеров стран G20, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник [избранного президента США Дональда] Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике, которое должно быть одобрено лидерами G20 на встрече в Рио-де-Жанейро», – говорится в материале.
По сообщению собеседников издания, это может быть связано с несогласием либертарианца Милея с предполагаемыми позициями в коммюнике о налогообложении сверхбогатых и гендерном равенстве.
Угроза вето президента Аргентины усиливает обеспокоенность многих западных дипломатов о том, что избрание Трампа «придаст смелости его консервативным союзникам и спровоцирует выход стран из соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление», пишет FT. Трамп, в частности, пообещал вывести США из Парижских соглашений по климату.
Анонимный бразильский чиновник рассказал изданию, что до выборов президента США власти Аргентины в течение года переговоров по вопросам налогообложения принимали положения готовящегося документа, но сейчас «создают проблемы» принятию документа.
15 ноября Милей посетил избранного президента США Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго. Он стал первым из иностранных лидеров, встретившимся с республиканцем. Милей – поклонник Трампа, в своей предвыборной кампании в Аргентине он выступал против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. СМИ называли Милея «аргентинским Трампом».
11 ноября The New York Times писала, что мировые лидеры ожидают, что США могут выйти из борьбы с изменением климата в связи с избранием Трампа. Материал был приурочен к климатическому саммиту ООН (COP29) в Баку. NYT отмечала, что выход Вашингтона из Парижского соглашения означает, что страна откажется от своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов именно в тот момент, когда, по словам ученых, необходимо резко и быстро сократить загрязнение, задерживающее тепло, чтобы избежать худших последствий перегрева планеты.