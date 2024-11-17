Аргентина может заблокировать совместное коммюнике стран G20

11 ноября The New York Times писала, что мировые лидеры ожидают, что США могут выйти из борьбы с изменением климата в связи с избранием Трампа. Материал был приурочен к климатическому саммиту ООН (COP29) в Баку. NYT отмечала, что выход Вашингтона из Парижского соглашения означает, что страна откажется от своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов именно в тот момент, когда, по словам ученых, необходимо резко и быстро сократить загрязнение, задерживающее тепло, чтобы избежать худших последствий перегрева планеты.