Президент Аргентины первым встретился с Трампом из иностранных лидеров
Президент Аргентины Хавьер Милей посетил избранного президента США Дональда Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго. Милей стал первым из иностранных лидеров, встретившихся с Трампом после его победы на выборах, пишет Associated Press со ссылкой на собственный источник
По словам источника агентства, встреча прошла хорошо, Милей также встречался с инвесторами.
Вскоре после этого Милей, называющий себя «анархо-капиталистом», выступил на торжественном мероприятии Института политики «Америка прежде всего» в Мар-а-Лаго. В своей речи он раскритиковал левые идеологии и приветствовал американского предпринимателя Илона Маска, сказав, что его социальная сеть помогает «спасти человечество».
Милей раскритиковал политический правящий класс, который, по его словам, был ответственен за использование несправедливой налоговой системы для «перераспределения богатства под дулом пистолета».
Президент Аргентины также поздравил Трампа с его «громкой победой» на выборах, сказав, что «сегодня ветры свободы дуют гораздо сильнее», и назвав победу «весомым доказательством того, что небесные силы на нашей стороне».
Милей – поклонник Трампа, в своей предвыборной кампании в Аргентине он выступал против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. В ходе кампании он предлагал отказаться от национальной валюты в пользу доллара, упразднить центробанк, существенно сократить государственный аппарат, а во внешней политике ориентироваться на США.