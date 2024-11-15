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Президент Аргентины первым встретился с Трампом из иностранных лидеров

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей посетил избранного президента США Дональда Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго. Милей стал первым из иностранных лидеров, встретившихся с Трампом после его победы на выборах, пишет Associated Press со ссылкой на собственный источник

По словам источника агентства, встреча прошла хорошо, Милей также встречался с инвесторами.

Вскоре после этого Милей, называющий себя «анархо-капиталистом», выступил на торжественном мероприятии Института политики «Америка прежде всего» в Мар-а-Лаго. В своей речи он раскритиковал левые идеологии и приветствовал американского предпринимателя Илона Маска, сказав, что его социальная сеть помогает «спасти человечество».

Милей раскритиковал политический правящий класс, который, по его словам, был ответственен за использование несправедливой налоговой системы для «перераспределения богатства под дулом пистолета».

Президент Аргентины также поздравил Трампа с его «громкой победой» на выборах, сказав, что «сегодня ветры свободы дуют гораздо сильнее», и назвав победу «весомым доказательством того, что небесные силы на нашей стороне».

Милей – поклонник Трампа, в своей предвыборной кампании в Аргентине он выступал против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. В ходе кампании он предлагал отказаться от национальной валюты в пользу доллара, упразднить центробанк, существенно сократить государственный аппарат, а во внешней политике ориентироваться на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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