Президент Аргентины первым встретился с Трампом из иностранных лидеров

Милей – поклонник Трампа, в своей предвыборной кампании в Аргентине он выступал против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. В ходе кампании он предлагал отказаться от национальной валюты в пользу доллара, упразднить центробанк, существенно сократить государственный аппарат, а во внешней политике ориентироваться на США.