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В Подмосковье сбили два летевших на Москву украинских беспилотника

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 ноября дважды отразили атаки украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 3:54 Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

В 4:35 мэр Москвы рассказал, что еще один БПЛА сбили в Павлово-Посадском городском округе. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.

Утром 10 ноября в Московской области силы ПВО также сбили летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8:37 мск. К 9:55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32. После падения беспилотников в Раменском загорелись два дома, в реанимацию попала женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На фоне попыток атаки аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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