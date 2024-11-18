В Подмосковье сбили два летевших на Москву украинских беспилотника

Утром 10 ноября в Московской области силы ПВО также сбили летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8:37 мск. К 9:55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32. После падения беспилотников в Раменском загорелись два дома, в реанимацию попала женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На фоне попыток атаки аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы.