В Подмосковье сбили два летевших на Москву украинских беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 ноября дважды отразили атаки украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 3:54 Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.
В 4:35 мэр Москвы рассказал, что еще один БПЛА сбили в Павлово-Посадском городском округе. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.
Утром 10 ноября в Московской области силы ПВО также сбили летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8:37 мск. К 9:55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32. После падения беспилотников в Раменском загорелись два дома, в реанимацию попала женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На фоне попыток атаки аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы.