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МИД РФ: виновные в убийстве главреда «Народной газеты» понесут наказание

Ведомости

Российское внешнеполитическое ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей Юлии Кузнецовой, главреда «Народной газеты». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова, отметив, что виновные понесут наказание.

«В очередной раз подчеркиваем, что все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание», – сказала она. В настоящее время компетентные ведомства проводят необходимые следственные действия. Убийство Кузнецовой квалифицировано как террористический акт, уточнила Захарова.

Официальный представитель МИДа напомнила, что только в 2024 г. жертвами ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) стали военкоры Семен Еремин, Валерий Кожин и Никита Цицаги, а тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и Евгений Поддубный.

Кузнецова погибла в Курской области. По автомобилю, где она находилась, ударил дрон ВСУ. Кроме того, в результате атаки пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу. Губернатор региона Алексей Смирнов пообещал оказать им необходимую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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