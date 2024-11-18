МИД РФ: виновные в убийстве главреда «Народной газеты» понесут наказание
Российское внешнеполитическое ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей Юлии Кузнецовой, главреда «Народной газеты». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова, отметив, что виновные понесут наказание.
«В очередной раз подчеркиваем, что все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание», – сказала она. В настоящее время компетентные ведомства проводят необходимые следственные действия. Убийство Кузнецовой квалифицировано как террористический акт, уточнила Захарова.
Официальный представитель МИДа напомнила, что только в 2024 г. жертвами ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) стали военкоры Семен Еремин, Валерий Кожин и Никита Цицаги, а тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и Евгений Поддубный.
Кузнецова погибла в Курской области. По автомобилю, где она находилась, ударил дрон ВСУ. Кроме того, в результате атаки пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу. Губернатор региона Алексей Смирнов пообещал оказать им необходимую помощь.