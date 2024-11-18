МИД РФ: виновные в убийстве главреда «Народной газеты» понесут наказание

Кузнецова погибла в Курской области. По автомобилю, где она находилась, ударил дрон ВСУ. Кроме того, в результате атаки пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу. Губернатор региона Алексей Смирнов пообещал оказать им необходимую помощь.