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В Курской области при атаке дрона погибла главный редактор «Народной газеты»

Ведомости

Главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова погибла в результате атаки со стороны Украины: по автомобилю, где она находилась, ударил дрон, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По данным главы региона, 17 ноября Кузнецова вывозила архивные дела редакции. Главред газеты планировала в своем новом материале рассказать читателям об обстановке в районе, пояснил Смирнов.

Во время удара дрона также пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу. Губернатор пообещал оказать им необходимую помощь.

О том, что в результате атаки FPV-дрона погибла женщина, ранее в тот же день сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Он уточнил, что летательный аппарат атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по району Брянцева Сергея. 30 октября Зайцев уже призывал мирных жителей не посещать район из-за атак ВСУ. Тогда он написал в своем Telegram-канале, что на территории райцентра со стороны улицы Горянка «ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт». Только за час, по его словам, было подорвано три гражданских машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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