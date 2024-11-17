В Курской области при атаке дрона погибла главный редактор «Народной газеты»

О том, что в результате атаки FPV-дрона погибла женщина, ранее в тот же день сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Он уточнил, что летательный аппарат атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по району Брянцева Сергея. 30 октября Зайцев уже призывал мирных жителей не посещать район из-за атак ВСУ. Тогда он написал в своем Telegram-канале, что на территории райцентра со стороны улицы Горянка «ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт». Только за час, по его словам, было подорвано три гражданских машины.