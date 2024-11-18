Володин рассказал о последствиях возможных ударов вглубь России ракетами США

По мнению Володина, расширение применения дальнобойного оружия против РФ может нанести урон, но ситуацию на поле боя не изменит. Кроме того, это лишь «усугубит судьбу Украины и ее будущее», а также окончательно разрушит российско-американские отношения, резюмировал политик.