Володин рассказал о последствиях возможных ударов вглубь России ракетами США
Если по территории РФ запустят дальнобойные американские ракеты, то Россия вынуждена будет ответить, например, использованием против Украины новых систем вооружения. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.
«Ясно, что ответ будет! Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – сообщил Володин.
После этого следующим шагом может быть ответ со стороны США, а потом неизбежен ответ России, то есть произойдет эскалация конфликта, добавил спикер.
По мнению Володина, расширение применения дальнобойного оружия против РФ может нанести урон, но ситуацию на поле боя не изменит. Кроме того, это лишь «усугубит судьбу Украины и ее будущее», а также окончательно разрушит российско-американские отношения, резюмировал политик.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. По данным издания, украинская армия хочет направить их на Курскую область, где с 6 августа ведутся бои между российскими и украинскими военными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 18 ноября заявил, что если решение насчет ударов западным дальнобойным оружием действительно было доведено до Киева, то это «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».