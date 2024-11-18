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Володин рассказал о последствиях возможных ударов вглубь России ракетами США

Ведомости

Если по территории РФ запустят дальнобойные американские ракеты, то Россия вынуждена будет ответить, например, использованием против Украины новых систем вооружения. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Ясно, что ответ будет! Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – сообщил Володин.

После этого следующим шагом может быть ответ со стороны США, а потом неизбежен ответ России, то есть произойдет эскалация конфликта, добавил спикер.

По мнению Володина, расширение применения дальнобойного оружия против РФ может нанести урон, но ситуацию на поле боя не изменит. Кроме того, это лишь «усугубит судьбу Украины и ее будущее», а также окончательно разрушит российско-американские отношения, резюмировал политик.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. По данным издания, украинская армия хочет направить их на Курскую область, где с 6 августа ведутся бои между российскими и украинскими военными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 18 ноября заявил, что если решение насчет ударов западным дальнобойным оружием действительно было доведено до Киева, то это «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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