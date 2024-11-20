Китай отказался от встречи с министром обороны США

CNN отмечает, что Китай часто использует отмену встреч как способ выразить недовольство Соединенными Штатами. После того как в 2022 г. Тайвань посетила тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, Китай прервал ряд линий связи с США, в том числе по военным вопросам и климату.