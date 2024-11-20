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Китай отказался от встречи с министром обороны США

Ведомости

Китай отказался от встречи с министром обороны США Ллойдом Остином во время конференции в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Остин стремился встретиться со своим китайским коллегой Дон Чжуном в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и КНР. Но Китай не принял предложение, указав в качестве обоснования недавнюю продажу оружия Тайваню.

Три недели назад США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $2 млрд , в том числе впервые поставили современные ракеты класса «земля – воздух». Китай немедленно раскритиковал эту сделку, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета.

CNN отмечает, что Китай часто использует отмену встреч как способ выразить недовольство Соединенными Штатами. После того как в 2022 г. Тайвань посетила тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, Китай прервал ряд линий связи с США, в том числе по военным вопросам и климату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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