Китай отказался от встречи с министром обороны США
Китай отказался от встречи с министром обороны США Ллойдом Остином во время конференции в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Остин стремился встретиться со своим китайским коллегой Дон Чжуном в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и КНР. Но Китай не принял предложение, указав в качестве обоснования недавнюю продажу оружия Тайваню.
Три недели назад США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $2 млрд , в том числе впервые поставили современные ракеты класса «земля – воздух». Китай немедленно раскритиковал эту сделку, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета.
CNN отмечает, что Китай часто использует отмену встреч как способ выразить недовольство Соединенными Штатами. После того как в 2022 г. Тайвань посетила тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, Китай прервал ряд линий связи с США, в том числе по военным вопросам и климату.