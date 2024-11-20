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Мантуров заявил Путину о завершении формирования восьми нацпроектов

Ведомости

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину о завершении формирования восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте президента.

По словам Мантурова, приоритеты, меры поддержки и объемы финансирования уже согласованы. На реализацию проектов будет направлено 3 трлн руб. и еще примерно столько же со стороны субъектов РФ и бизнеса.

«Это будет способствовать повышению технологического уровня социально-экономического развития основных сфер нашей страны на ближайшую перспективу», – заявил вице-премьер.

Отдельное внимание Мантуров уделил разработке роботов разного профиля, транспортной мобильности, производству космической техники, продовольственной безопасности, решениям в системе здравоохранения и другим направлениям.

Основной стратегической задачей для реализации проектов Мантуров выделил обеспечение кадрами национальные проекты.

Путин отметил, что «некоторые вещи совершенно точно нужно доработать», например, рынок космических услуг. «Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда», – заявил президент.

В марте на совещании Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов.

Их цель – организация производства на основе собственных линий разработки и оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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