Мантуров заявил Путину о завершении формирования восьми нацпроектов
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину о завершении формирования восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте президента.
По словам Мантурова, приоритеты, меры поддержки и объемы финансирования уже согласованы. На реализацию проектов будет направлено 3 трлн руб. и еще примерно столько же со стороны субъектов РФ и бизнеса.
«Это будет способствовать повышению технологического уровня социально-экономического развития основных сфер нашей страны на ближайшую перспективу», – заявил вице-премьер.
Отдельное внимание Мантуров уделил разработке роботов разного профиля, транспортной мобильности, производству космической техники, продовольственной безопасности, решениям в системе здравоохранения и другим направлениям.
Основной стратегической задачей для реализации проектов Мантуров выделил обеспечение кадрами национальные проекты.
Путин отметил, что «некоторые вещи совершенно точно нужно доработать», например, рынок космических услуг. «Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда», – заявил президент.
В марте на совещании Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов.
Их цель – организация производства на основе собственных линий разработки и оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях.