США не планируют менять свою ядерную доктрину

Опубликованные основы госполитики ядерного сдерживания – важный текст, который должен стать объектом «очень глубокого анализа» как в России, так и за рубежом, заявлял пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ всегда занимала ответственную позицию в этом вопросе.