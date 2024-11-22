США не планируют менять свою ядерную доктрину
США не намерены менять свою ядерную доктрину в ответ на обновления положений в этой сфере в России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы не видим никаких причин изменять нашу ядерную политику или доктрину в ответ на заявления России», – сказала она во время брифинга. По словам Жан-Пьер, Вашингтон «не был удивлен» решением Москвы изменить ядерную доктрину.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. В нем также отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.
Опубликованные основы госполитики ядерного сдерживания – важный текст, который должен стать объектом «очень глубокого анализа» как в России, так и за рубежом, заявлял пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ всегда занимала ответственную позицию в этом вопросе.