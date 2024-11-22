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США не планируют менять свою ядерную доктрину

Ведомости

США не намерены менять свою ядерную доктрину в ответ на обновления положений в этой сфере в России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим никаких причин изменять нашу ядерную политику или доктрину в ответ на заявления России», – сказала она во время брифинга. По словам Жан-Пьер, Вашингтон «не был удивлен» решением Москвы изменить ядерную доктрину.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. В нем также отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.

Опубликованные основы госполитики ядерного сдерживания – важный текст, который должен стать объектом «очень глубокого анализа» как в России, так и за рубежом, заявлял пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ всегда занимала ответственную позицию в этом вопросе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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