Bloomberg: возможности Байдена в военной поддержке Киева ограничены
Президент США Джо Байден перед передачей власти победившему на выборах Дональду Трампу стремится поддержать Украину, но он не может наращивать поставки оружия стране, поскольку такая помощь сократит запасы Пентагона и поставит под угрозу собственную оборону США. Об этом пишет Bloomberg.
«Способность Байдена увеличивать поставки оружия на Украину ограничена, поскольку большая часть оставшихся денег может быть использована только на оружие, уже находящееся в запасах Пентагона. Слишком большое сокращение поставит под угрозу собственную оборону США», – говорится в статье.
Байден на фоне обещаний Трампа завершить российско-украинский конфликт пытается перед уходом оказать максимальную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, указывает агентство. Bloomberg напоминает о недавнем решении снять ограничения на удары западным оружием вглубь территории РФ, а также об одобрении отправить Киев противопехотные мины, списании почти $5 млрд долга и санкциях против Газпромбанка. Эти шаги являются частью плана Байдена сделать все возможное для поддержки Украины до вступления Трампа в должность, сказал агентству неназванный источник.
По данным госдепартамента, США уже выделили Украине более $64 млрд, а Белый дом и Пентагон спешат использовать последние средства, одобренные Конгрессом, в размере примерно $9 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Байден взял на себя обязательство использовать до 20 января «каждый доллар», который имеется в распоряжении, администрация стремится представить Киеву необходимые ему средства ПВО, артиллерию и бронетехнику.