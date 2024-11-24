Bloomberg: возможности Байдена в военной поддержке Киева ограничены

Байден на фоне обещаний Трампа завершить российско-украинский конфликт пытается перед уходом оказать максимальную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, указывает агентство. Bloomberg напоминает о недавнем решении снять ограничения на удары западным оружием вглубь территории РФ, а также об одобрении отправить Киев противопехотные мины, списании почти $5 млрд долга и санкциях против Газпромбанка. Эти шаги являются частью плана Байдена сделать все возможное для поддержки Украины до вступления Трампа в должность, сказал агентству неназванный источник.