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Bloomberg: возможности Байдена в военной поддержке Киева ограничены

Ведомости

Президент США Джо Байден перед передачей власти победившему на выборах Дональду Трампу стремится поддержать Украину, но он не может наращивать поставки оружия стране, поскольку такая помощь сократит запасы Пентагона и поставит под угрозу собственную оборону США. Об этом пишет Bloomberg.

«Способность Байдена увеличивать поставки оружия на Украину ограничена, поскольку большая часть оставшихся денег может быть использована только на оружие, уже находящееся в запасах Пентагона. Слишком большое сокращение поставит под угрозу собственную оборону США», – говорится в статье.

Байден на фоне обещаний Трампа завершить российско-украинский конфликт пытается перед уходом оказать максимальную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, указывает агентство. Bloomberg напоминает о недавнем решении снять ограничения на удары западным оружием вглубь территории РФ, а также об одобрении отправить Киев противопехотные мины, списании почти $5 млрд долга и санкциях против Газпромбанка. Эти шаги являются частью плана Байдена сделать все возможное для поддержки Украины до вступления Трампа в должность, сказал агентству неназванный источник. 

По данным госдепартамента, США уже выделили Украине более $64 млрд, а Белый дом и Пентагон спешат использовать последние средства, одобренные Конгрессом, в размере примерно $9 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Байден взял на себя обязательство использовать до 20 января «каждый доллар», который имеется в распоряжении, администрация стремится представить Киеву необходимые ему средства ПВО, артиллерию и бронетехнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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