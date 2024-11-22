Джо Байден дарит Украине $4,65 млрд

Джо Байден дарит Украине $4,65 млрдСписанию долга на эту сумму Дональд Трамп помешать не сможет
Президент США Джо Байден планирует простить Украине часть долга. Об этом 21 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ госдепартамента, уведомляющий конгресс о намерении списать $4,65 млрд. Согласно письму, списание долга «поможет Украине преуспеть, что соответствует интересам Соединенных Штатов и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО». Уточняется, что документ был подготовлен еще 18 ноября, когда в СМИ активно обсуждалось решение Байдена разрешить Киеву использование ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Представитель госдепа Мэттью Миллер объяснил, что одобренный конгрессом в апреле пакет военной и финансовой помощи на $61,4 млрд предусматривал предоставление части средств Украине в качестве кредита. По разным данным, общая сумма, которую теоретически могут списать США, составляет от $9 млрд до $9,4 млрд, т. е. Байден планирует списать чуть более половины этой суммы. Согласно тексту законопроекта о выделении средств (был одобрен конгрессом в середине апреля), президент США имеет право простить 50% задолженности только после 15 ноября 2024 г. Оставшаяся задолженность может быть прощена лишь после 1 января 2026 г.
Представитель госдепа подчеркнул, что конгресс может помешать Байдену. Также прописана необходимость наличия надзора за этим процессом со стороны конгресса. Президент обязан направить туда соответствующее сообщение, во время рассмотрения которого он не может списать долг. Ограничение снимается через 10 календарных дней после даты информирования законодателей или же если конгресс не смог одобрить отказную резолюцию. Если же конгрессу удастся принять ее, то президент имеет право наложить вето. Согласно апрельскому документу, списание долга – окончательное решение и не может быть отменено после начала реализации.
На вопрос журналиста о том, сможет ли такая резолюция конгресса помешать Байдену списать украинские долги, Миллер не смог точно ответить. Как сообщает Bloomberg, резолюцию должны одобрить обе палаты конгресса нынешнего созыва. У республиканцев большинство в палате представителей, но в сенате сохраняется преимущество демократов. Поэтому одобрение такой резолюции в сенате крайне маловероятно.
Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол успел отреагировать на запрос Байдена. «Его [Байдена] план увеличивает бремя трудящихся американцев, и так страдающих от инфляции», – написал он на своей странице в X (бывший Twitter). Он заявил, что инициировал голосование по резолюции, которое в итоге, по его словам, провалилось.
Администрации Байдена нужно «сжечь» остатки траншей помощи Украине, которые еще не были потрачены, так как освоить несколько миллиардов до прихода Трампа сложно, а сделать финансовые переводы проще, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По мнению эксперта, ни у конгресса, ни у Трампа нет шансов помешать Байдену сделать это.
По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять законопроектов, в соответствии с которыми для Украины в общей сложности было выделено $175 млрд. Из них свыше $100 млрд идет напрямую Киеву: $33,3 млрд на поддержку бюджета и $69,8 млрд на вооружение и другое оборудование. Вооружения предоставляются из наличия армии США по линии президентских полномочий (PDA) и по программам закупок у промышленности (USAI). Байден также старается ускорить передачу пакетов с военной помощью, продолжает Дудаков. «Но это в разы сложнее, чем финансовые транши. Поэтому Трамп может вполне отменить их после инаугурации», – сказал американист. По его мнению, Трамп будет пытаться переложить бремя поддержки Украины на европейцев.
Решение списать часть долгов не пункт стратегии для улучшения переговорных позиций Киева, а попытка администрации Байдена защитить своих партнеров, которые могут быть замешаны в растратах выделенных средств, говорит член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Эксперт предположил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которым Трамп планирует поручить оптимизацию работы федерального правительства, проведут соответствующее расследование. «Но за этим вряд ли последует какое-то наказание, так как списанные средства не считаются растратой», – резюмировал эксперт.