Джо Байден дарит Украине $4,65 млрд

По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять законопроектов, в соответствии с которыми для Украины в общей сложности было выделено $175 млрд. Из них свыше $100 млрд идет напрямую Киеву: $33,3 млрд на поддержку бюджета и $69,8 млрд на вооружение и другое оборудование. Вооружения предоставляются из наличия армии США по линии президентских полномочий (PDA) и по программам закупок у промышленности (USAI). Байден также старается ускорить передачу пакетов с военной помощью, продолжает Дудаков. «Но это в разы сложнее, чем финансовые транши. Поэтому Трамп может вполне отменить их после инаугурации», – сказал американист. По его мнению, Трамп будет пытаться переложить бремя поддержки Украины на европейцев.