Администрация Трампа приступит к урегулированию конфликта на Украине в январе

24 ноября старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев заявил в колонке для The Guardian, что Россия нацелена на демилитаризацию Украины, а в окружении Трампа есть люди, которые согласны с условиями президента РФ Владимира Путина. Согласно материалу, Трамп, который неоднократно обещал в случае возвращения в Белый дом остановить боевые действия, в контексте переговоров может пойти разными путями – в частности, дать гарантию противовоздушной обороны Украины или принудить республику отказаться от своего суверенитета.