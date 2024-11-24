Администрация Трампа приступит к урегулированию конфликта на Украине в январе
Урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации в январе, сообщил конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц телеканалу Fox News.
Уолтц, которого Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что «нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения».
«Вот над этим будет работать администрация начиная с января», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Конгрессмен добавил, что страны Европы должны стать «ключевой частью» переговорного процесса.
24 ноября старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев заявил в колонке для The Guardian, что Россия нацелена на демилитаризацию Украины, а в окружении Трампа есть люди, которые согласны с условиями президента РФ Владимира Путина. Согласно материалу, Трамп, который неоднократно обещал в случае возвращения в Белый дом остановить боевые действия, в контексте переговоров может пойти разными путями – в частности, дать гарантию противовоздушной обороны Украины или принудить республику отказаться от своего суверенитета.
В середине ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким заявлял, что победа Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение Вашингтона к украинскому кризису, потому что американцы захотят оставить все под своим контролем.
В сентябре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.