The Guardian: часть команды Трампа согласна с условиями Путина по Украине

В ноябре президент республики Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное» допустил, что переговоры сторон возможны. Это произойдет при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной», заявил глава государства. Прямой разговор с Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. Он говорил, что в этом вопросе важна позиция Трампа, а США должны исходить из того, что Россия «нарушила нашу территориальную целостность, международное право», добавил глава государства.