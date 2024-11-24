The Guardian: часть команды Трампа согласна с условиями Путина по Украине
Россия стремится демилитаризировать Украину, а в окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны с условиями президента РФ Владимира Путина, заявил в колонке для The Guardian старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев.
Автор рассуждает, к чему могут привести переговоры Киева и Москвы. Трамп, который неоднократно обещал в случае возвращения в Белый остановить боевые действия, в контексте переговоров может пойти разными путями, следует из статьи. Например, дать гарантию противовоздушной обороны Украины или же принудить республику отказаться от своего суверенитета, рассуждает Померанцев.
«Как Трамп будет вести эти переговоры в стиле Путина? Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. Есть люди в окружении Трампа, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», – говорится в колонке.
Померанцев при этом задается вопросом, может ли Москва отказаться от своего стратегического партнерства с КНР «ради непредсказуемой Америки». Плохой сделкой для Путина будет даже отказ от связей с Ираном, продолжает автор колонки.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут начаться при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. 31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что понятие «вничью» не годится для описания возможного завершения российско-украинского конфликта.
В ноябре президент республики Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное» допустил, что переговоры сторон возможны. Это произойдет при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной», заявил глава государства. Прямой разговор с Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. Он говорил, что в этом вопросе важна позиция Трампа, а США должны исходить из того, что Россия «нарушила нашу территориальную целостность, международное право», добавил глава государства.